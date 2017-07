Sciaffusa, attacco contro un'assicurazione

È avvenuta in una filiale della CSS l'aggressione con la motosega da parte di un uomo identificato dalla Polizia, ma ancora in fuga. "Solo 2 dei feriti sono collaboratori".

È avvenuta in una filiale dell'assicurazione CSS l'attacco con la motosega nella quale stamane sono rimaste ferite 5 persone, due delle quali in modo grave (vedi articoli suggeriti). La VW Caddy bianca dell'aggressore è intanto stata ritrovata, ma la caccia all'uomo prosegue.

Le due persone ferite in modo grave e ricoverate in ospedale "erano nostri collaboratori", ha detto una portavoce della cassa malattia CSS. Entrambi hanno subito interventi chirurgici, ma "non conosciamo le loro condizioni". Non è al momento chiaro chi siano le tre persone ferite in modo meno grave. "Stiamo verificando se fossero nostri clienti", ha detto la portavoce di CSS.

I motivi del gesto non sono affatto chiari. La polizia esclude un atto terroristico ed avverte la popolazione che l'uomo ricercato è pericoloso. Si tratta di un uomo alto circa 1 metro e 90, dall'aspetto trasandato e che a differenza delle foto diffuse dalla polizia (vedi immagine) - che risalgono al 2012 - ha ora la testa calva. L'omo, ha fatto in seguito sapere la polizia, è stato identificato come il 51enne Franz Wrousis.

(Red/Ats)