Scontro fra motociclette a Zernez

È di 4 feriti il bilancio di un grave incidente fra motociclette avvenuto nel primo pomeriggio in Bassa Engadina

Nei pressi di Zernez, nella Bassa Engadina, una motocicletta con 2 persone a bordo che viaggiava in direzione di Susch ha urtato un altro motoveicolo che circolava in senso opposto. Un altro centauro, pur non rimanendo coinvolo nell’incidente, è caduto sempre nei pressi di Zernez.

Una delle motociclette coinvolte nello scontro ha preso fuoco. I conducenti delle due moto hanno inoltre riportato ferite serie, e hanno dovuto essere elitrasportati dalla Rega Coir e San Gallo. Anche i passeggeri della terza moto caduta nelle vicinanze sono stati portati nel vicino ospedale di Scuol.

La strada teatro dell’incidente, l’Engadinerstrasse, è rimasta chiusa per oltre 3 ore.

(Red)