Scontro frontale sull'A13 a Nufenen

Ieri pomeriggio un 91enne tedesco è rimasto gravemente ferito in seguito a una collisione frontale sulla semiautostrada A13 nei pressi di Nufenen (GR). Leggermente feriti i due occupanti dell'auto proveniente in senso inverso.

L'anziano, attorno alle 13.40, stava circolando sull'A13 da Splügen in direzione di Hinterrein. Nei pressi di Nufenen, per cause ancora da stabilire, l'uomo ha improvvisamente urtato la segnaletica da cantiere che divideva la strada scontrandosi frontalmente con un'auto proveniente in senso opposto, indica in un comunicato odierno la polizia cantonale grigionese.

Il 91enne ha riportato lesioni gravi. Alcuni utenti della strada hanno liberato l'uomo dalle lamiere e prestato i primi soccorsi, l'uomo è poi stato elitrasportato all'ospedale di Coira. La coppia di tedeschi che viaggiava nell'altro veicolo coinvolto ha invece riportato solo leggere ferite. Entrambi sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Thusis per dei controlli.

L'A13 è stata chiusa e il traffico è stato deviato sulla strada cantonale. Per chiarire le circostanze esatte dell'incidente è stata aperta un'inchiesta.

(Ats)