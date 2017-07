Scontro tra un auto ed un treno a Interlaken.

L'incidente non ha provocato feriti, ha detto all'ats Corinne Müller, portavoce della polizia cantonale bernese. La tratta ferroviaria è stata però chiusa e i treni fra Spiez e Interlaken sono stati soppressi, hanno comunicato le FFS. Alle 20.00 la linea è stata ripristinata e i treni circolano di nuovo secondo l'orario stabilito. Anche il tratto stradale, chiuso al traffico per diverse ore, è stato riaperto.

Per l'automobile coinvolta si registra un danno totale, mentre quelli subiti dal treno non sono al momento quantificabili. I passeggeri sono stati accompagnati alla vicina stazione di Interlaken West. Esperti del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) si sono recati sul posto.

Il passaggio a livello in questione si trova nel centro del villaggio turistico ed è delimitato da barriere. Nonostante questo, non si tratta del primo incidente. L'anno scorso un pullman era rimasto incastrato e 17 turisti erano rimasti feriti. Lo scorso settembre una collisione fra un treno e un'auto era terminata senza gravi conseguenze.

Ats