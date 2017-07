Scossa di terremoto 4,2 nel Canton Vaud

Il terremoto è stato registrato alle 10.10 a Château d'Oex ed è stato percepito in tutta la Svizzera. Non si escludono possibili lievi danni.

La terra ha tremato stamani nel canton Vaud, dove il servizio sismologico svizzero del Politecnico federale di Zurigo ha registrato alla 10.10 a Château d'Oex (VD) un sisma di magnitudo 4,2 sulla scala Richter.

La terremoto è stato percepito in tutta la Svizzera. Per scosse di questa entità non si possono esclude piccoli danni nei pressi dell'epicentro, precisa il servizio sismologico.

(Ats)