Sdoganare con un semplice "click"

Grazie all'applicazione QuickZoll, da Pasqua i viaggiatori potranno dichiarare le proprie merci in maniera autonoma, digitale e indipendente dal luogo in cui si trovano.

Sdoganare con un semplice "click": da Pasqua sarà possibile, se non altro per i casi meno complessi, grazie a un'applicazione per smartphone - sistema iOS e Android - messa a punto dall'amministrazione federale delle dogane (AFD) nell'ambito del programma di digitalizzazione delle procedure DaziT.

Secondo una nota odierna dell'AFD, la procedura usuale che vede i privati recarsi personalmente allo sportello per dichiarare, sia verbalmente che in forma cartacea, gli acquisti eseguiti all'estero - souvenir, regali o altro - è ormai "obsoleta" nonché "dispendiosa dal punto di vista amministrativo".

Da Pasqua, quindi tra breve, grazie all'applicazione QuickZoll, i viaggiatori potranno dichiarare le proprie merci in maniera autonoma, digitale e indipendente dal luogo in cui si trovano. La prima versione dell'app si limita alle imposizioni ordinarie, mentre i casi più complessi dovranno essere sbrigati come di consueto allo sportello di un valico di confine occupato.

Anche le aziende godranno dei primi risultati di DaziT: i documenti riguardanti una dichiarazione doganale, che finora potevano essere presentati soltanto in forma cartacea, potranno essere trasmessi anche in modo digitale.

L'app relativa ai documenti di scorta elettronici è stata sviluppata in stretta collaborazione con i rappresentanti dell'economia e attualmente è in fase di sperimentazione presso ditte e uffici doganali. Le ditte risparmieranno così tempo, come anche i funzionari.

