Secondo giorno di ricerche senza esito

(LE FOTO) Ancora nessuna traccia in Bregaglia degli 8 escursionisti dati per dispersi nella Val Bondasca. Intanto c'è stata un'altra colata fino a Bondo. Nessun ferito.

Ancora nessuna traccia in Bregaglia degli otto escursionisti dati per dispersi nella Val Bondasca dopo la grossa frana scesa mercoledì mattina dal Pizzo Cengalo fino al villaggio di Bondo.

Nella notte non si sono verificati nuovi scoscendimenti, indica la polizia cantonale grigionese. Gli otto dispersi sono due svizzeri provenienti dal Canton Soletta, quattro dalla regione del Baden Württemberg in Germania e due dalla Stiria, in Austria. Lo rivela la polizia del Land tedesco. Si tratta di escursionisti e alpinisti che si trovavano nella zona in gruppi di due persone fra loro indipendenti.

Questo pomeriggio attorno alle 16.30 una nuova colata di rocce e detriti è scesa fino al villaggio di Bondo, nella Val Bregaglia (GR). Lo smottamento era tuttavia atteso, indica all'ats la polizia cantonale grigionese. Per il momento non si registrano feriti.

Gli abitanti di Bondo, autorizzati in un primo tempo a rientrare nelle loro abitazioni, hanno dovuto nuovamente abbandonare il luogo, ha precisato la polizia in una nota. Dopo la grossa frana di 4 milioni di metri cubi scesa mercoledì mattina dal Pizzo Cengalo, un altro milione di metri cubi di materiale è in movimento.

Per evitare l'interferenza di terzi durante le operazioni di ricerca, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha chiuso lo spazio aereo sopra la zona di Bondo per un raggio di cinque chilometri fino a lunedì a mezzanotte.

Il Comune ha stilato un piano d'evacuazione e l'accesso al momento è consentito liberamente solo a chi abita nelle zone "verdi". Per quanto riguarda il settore "arancione", l'accesso è consentito a partire da oggi solo se accompagnati dalla protezione civile o dai pompieri e la zona può venire evacuata in caso di nuove colate.

La zona rossa è invece evacuata a determinato indeterminato e l'accesso è consentito unicamente se accompagnati dalla protezione civile o dai pompieri.

Il traffico attraverso la valle rimane limitato fino ad ulteriore avviso, indica la polizia.

La strada rimane chiusa dalle 21 alle 6.30 e il divieto d'accesso vale anche per i pedoni.

Le ricerche sono in atto con l'impiego di 120 persone tra pompieri, geologi, polizia, militari, protezione civile e forze comunali. In aiuto sono giunti il Club Alpino Svizzero sezione Bregaglia e le squadre con i cani da ricerca. A livello cantonale sono intervenuti anche l'Ufficio foreste e pericoli naturali, l'Ufficio del militare e della protezione civile e l'Ufficio tecnico del Canton Grigioni.

Messaggio di vicinanza del Ticino

Con una lettera inviata al Consiglio di Stato grigionese, il Governo ticinese esprime il proprio messaggio di solidarietà per quanto successo in Bregaglia.

L'italia si offre di aiutare

Nel frattempo pure le autorità italiane hanno offerto la loro disponibilità ad aiutare nelle zone interessate dallo smottamento. "Anche questa mattina abbiamo rinnovato alla comunità di Bregaglia ed alle autorità svizzere la nostra vicinanza umana e istituzionale in questo momento di grandissimo dolore e preoccupazione. In mattinata sia la Protezione Civile regionale della Lombardia che quella nazionale hanno rinnovati la disponibilità a collaborare, in caso di bisogno con i nostri uomini e mezzi", ha dichiarato all'agenzia di stampa italiana ANSA il sindaco di Chiavenna (Sondrio) Luca della Bitta.

(Ats)