Sempre in fuga i malviventi

Una delle due auto ricercate e la cassaforte sono state trovate, ma la ricerca della polizia per trovare i responsabili del furto continua.

Ci sono sviluppi in merito alla notte movimentata che ha vissuto la polizia retica tra lunedì e martedì: un contadino ha infatti trovato nella sua stalla la cassaforte risultata rubata in una ditta a Trin. Poche ore dopo a Tamins è stata individuata anche la vettura rubata nella medesima località. I malviventi risultano invece sempre in fuga.

La vicenda era emersa martedì mattina quando la cantonale aveva informato che era in corso una caccia all’uomo per acciuffare gli occupanti di due distinte vetture che non si erano fermate all’alt della polizia nel corso della notte.

Nel frattempo, informa una nota stampa, si rafforza l’ipotesi che nella vicenda sia coinvolto un unico gruppo di persone.

(ATS)

Articoli correlati:

Grigioni, forzano il blocco e fuggono