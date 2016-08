Sempre più traffico in Svizzera

In futuro le strade nazionali e regionali saranno sempre più congestionate. Per l'USTRA, "occorre un potenziamento delle infrastrutture.

Il traffico sia su strada che su ferrovia continuerà ad aumentare: nel 2040 si raggiungeranno i 145 miliardi di persone-chilometro e 37 miliardi di tonnellate-chilo metro, stando alle proiezioni elaborate dall'Ufficio federale della sviluppo territoriale (ARE). Il trasporto pubblico in particolare aumenterà più della media, ma la strada continuerà ad essere il principale vettore di trasporto.

Vista l'evoluzione economica e demografica, l'ARE - in collaborazione con l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), delle strade (USTRA), dell'energia (UFE) e dell'ambiente (UFAM) - ha calcolato che il traffico viaggiatori fra il 2010 e il 2040 aumenterà del 25% e il traffico merci del 37%.

Le prestazioni del trasporto pubblico cresceranno del 51% e la sua importanza sul totale del traffico aumenterà dal 19 al 23%. Anche il traffico merci su rotaia registrerà un incremento superiore alla media: +45%.

La strada però rimarrà il principale vettore di trasporto sia per i passeggeri sia per le merci. Nel 2040 il 61,2% (63,2% nel 2010) delle tonnellate-chilometro continueranno ad essere trasportate su gomma e la quota del trasporto motorizzato privato sarà del 69,8% (74,2%).

Il traffico motorizzato privato aumenterà del 18% e il trasporto merci su gomma del 32,8%, quindi c'è da attendersi che alcuni tratti stradali saranno sempre più congestionati e i tempi di percorrenza si allungheranno.

Malgrado le opere di ampliamento previste, le strade attorno ai centri urbani, fra cui anche Lugano, risulteranno sempre più sovraccariche. In Ticino sono previsti aumenti del traffico e ingorghi anche nel Mendrisiotto, e fra Bellinzona e Locarno, stando alla carta pubblicata dall'Are. In base a questa previsione, il traffico si trasferirà sulle strade secondarie poiché le strade nazionali e degli agglomerati risulteranno sempre più intasate.

Questo scenario di sviluppo serve da base per la pianificazione di opere di potenziamento di strada e rotaia e per le decisioni in materia di politica dei trasporti e di pianificazione del territorio. Per le autorità rappresenta una conferma della necessità di sviluppare le infrastrutture stradali e di trasporto pubblico.

L'USTRA e l'UFT stanno già pianificando il potenziamento: nel settore ferroviario verranno investiti 6,4 miliardi di franchi entro il 2025 e per la rete delle strade nazionali e i progetti d'agglomerato circa 6,5 miliardi di franchi entro il 2030. Il finanziamento è garantito dai fondi per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) e per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), attualmente al vaglio del Parlamento.

Nelle zone densamente popolate un eventuale ampliamento delle infrastrutture risulterebbe molto costoso, richiederebbe molto tempo e avrebbe comunque una portata limitata. Per questo la Confederazione ha deciso di sfruttare maggiormente le infrastrutture esistenti, ad esempio trasformando le corsie di emergenza o con progetti pilota nell"ambito del mobility pricing in collaborazione con i Cantoni e i Comuni interessati.

Bisognerà inoltre coordinare più strettamente tra loro la politica degli insediamenti e dei trasporti e migliorare ulteriormente l"armonizzazione tra strada e ferrovia.

(Ats)