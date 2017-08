Sequestrati 375 chili di khat a Zurigo

All'aeroporto di Zurigo sono stati sequestrati durante la scorsa settimana 375 chilogrammi di khat. 245 chili di foglie dell'arbusto si trovavano in 32 pacchi postali provenienti dal Sudafrica. Altri 130 chili si trovavano invece nei trolley di persone arrivate dal Kenia, indica oggi in una nota l'ufficio doganale dell'aeroporto.

La droga trovata nei pacchi postali, fatta passare per del tè o per articoli da regalo, era diretta principalmente verso l'America del nord.

I controlli hanno portato all'arresto di tre persone fra i 27 e i 46 anni d'età: un tedesco, un olandese e uno svizzero che sono stati consegnati alla polizia cantonale zurighese.

Il khat, o qat (Catha edulis), è un arbusto. Le sue foglie contengono un alcaloide dall'azione stimolante che sono consumate in particolare nel Corno d'Africa e nello Yemen.

(Ats)