Sì agli esami genetici prima delle 12 settimane

Le analisi genetiche prenatali, per diagnosticare eventuali "bambini salvatori" destinati a donare tessuti a fratelli malati, potranno essere effettuate prima delle dodicesima settimana di gravidanza. Lo ha deciso oggi - 100 voti contro 85 - il Consiglio nazionale nell'ambito della revisione totale della legge sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU).

La sinistra, sostenuta dal gruppo PPD, ha tentato invano di opporsi a queste analisi per evitare interruzioni di gravidanze e proteggere il feto. Mathias Reynard (PS/VS) avrebbe voluto che gli esami prenatali - per determinare se il sangue del cordone ombelicale del feto possa essere trasferito a un genitore, un fratello o una sorella malata - venissero realizzati soltanto dopo dodici settimane di gravidanza.

La maggioranza di destra del Consiglio nazionale ha ritenuto che la legge consenta già di evitare tali derive. Essa stipula che il sesso dell'embrione non può essere comunicato prima della dodicesima settimana salvo se vi sia un pericolo per la salute del bebè legato al sesso.

I deputati hanno pure respinto - con 112 voti contro 68 e 3 astenuti - un'altra proposta di Reynard, con la quale si chiedeva che le analisi prenatali fossero effettuate soltanto in caso di grave minaccia per la salute dell'embrione o del feto.

Il Nazionale ha invece accettato - con 133 voti contro 56 e 2 astenuti - di autorizzare la pubblicità per i test genetici. Quest'ultima sarà vietata per i test al di fuori dell'ambito medico e non dovrà essere rivolta a persone incapaci di discernimento, come per esempio i bambini. Vi sono già controlli contro ogni forma di abuso e il limite tra ambito medico e non medico è chiaro, ha spiegato Géraldine Marchand (PPD/VS) a nome della commissione.

Il dibattito prosegue.

