Sì al blocco dei siti stranieri di gioco

Lo ha deciso il Consiglio nazionale, con 135 voti contro 45 e 6 astenuti, nell'ambito dell'esame della nuova legge sui giochi in denaro.

I siti internet stranieri non autorizzati che mettono a disposizione giochi online devono poter essere bloccati in Svizzera. Lo ha deciso stasera il Consiglio nazionale, con 135 voti contro 45 e 6 astenuti, nell'ambito dell'esame della nuova legge sui giochi in denaro.

A nulla sono valsi i tentativi di Unione democratica di centro e Verdi di convincere il plenum a non autorizzare un blocco generalizzato di questi siti internet illegali, a loro avviso esagerato e facilmente aggirabile. I gruppi socialista, PPD e la maggioranza del PLR hanno sostenuto questa misura per meglio proteggere i giocatori e favorire i gestori di giochi legali basati in Svizzera.

(Ats)