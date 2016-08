"Sì alla legge sulle attività informative"

A sostenere il testo è il PBD, i cui delegati sono riusciti oggi ad Altdorf. No invece all'iniziativa "Per un'economia verde" e ad "AVSplus".

Oggi ad Altdorf i delegati del Partito borghese democratico (PBD) si sono dichiarati favorevoli alla Legge sulle attività informative, in votazione il 25 settembre. "La nuova Legge sulle attività informative è nell'interesse della sicurezza e permette di riconoscere prima i pericoli", scrive il partito in un comunicato.

Respinta nettamente invece l'iniziativa "per un'economia verde, sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse". Le conseguenze del testo, secondo il partito, sarebbero infatti troppo radicali. Già in gennaio, il partito si era poi espresso contrario all'iniziativa "AVSplus".

L'assemblea dei delegati si è svolta negli spazi del gruppo industriale Dätwyler. Oltre alle votazioni federali, si è parlato di accordi bilaterali e dell'applicazione dell'iniziativa sull'immigrazione di massa.

(Ats)