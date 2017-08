Si indaga sulle cause del crash aereo

I detriti del velivolo precipitato ieri in Engadina (Vedi Articoli correlati) sono stati recuperato e si trovano ora all'aeroporto di Samedan (GR). Per quanto riguarda la 17enne rimasta gravemente ferita nell'incidente non sono ancora disponibili informazioni. L'adolescente è stata elitrasportata ieri all'ospedale di Coira, ma sulle sue condizioni non ci sono ancora notizie, indica questa mattina all'ats il portavoce della polizia cantonale grigionese Moritz Caderas.

Nel frattempo i detriti del Piper PA-28, caricati su un camion grazie a una gru mobile, sono stati recuperati e sono al vaglio del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Immagini pubblicate sul sito internet blick.ch mostrano che il velivolo è distrutto in più parti. Le indagini per stabilire le cause dell'incidente, ancora sconosciute, sono affidate al SISI.

L'incidente aereo avvenuto venerì mattina nella zona di Diavolezza, in Val Bernina (GR), ha causato tre morti e un ferito grave: sono deceduti il pilota e due 14enni che lo accompagnavano, mentre una 17enne è rimasta gravemente ferita. L'Aero-Club della Svizzera (AeCS) ha confermato che l'aereo stava effettuando un volo nell'ambito di una colonia giovanile, gestita dallo stesso AeCS. Quest'ultimo, secondo il suo sito Internet, organizza attualmente una colonia per ragazzi a S-Chanf, in Engadina. Dal 30 luglio 192 giovani sono iniziati al volo. Questo soggiorno della durata di una settimana viene proposto da 35 anni dalla Fondazione Pro Aero e AeCS e vi anno partecipato più di 5'000 giovani.

