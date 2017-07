Si schianta un aereo da turismo

Un piccolo velivolo da turismo è caduto poco prima delle 13.00 in un campo nei pressi dell'aeroporto di Belp, vicino a Berna, dopo aver toccato il tetto di una palazzina. Il pilota, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale dalla Rega. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale. Il pilota 44enne - solo a bordo secondo quanto confermato all'ats da un portavoce della polizia - è stato estratto dall'abitacolo dai soccorritori.

Foto, tra cui quella diffusa dalla polizia, mostrano diverse palazzine nelle vicinanze dell'incidente: a un'abitazione manca il comignolo e il tetto risulta danneggiato. Nella casa nessuno è stato ferito, precisa la nota della polizia, aggiungendo che non si conosce ancora la ragione per cui l'aereo sia andato a toccare il tetto della palazzina. Il comunicato della polizia, che non fornisce informazioni sul tipo di apparecchio né sul motivo del volo, indica che indagini per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente vengono svolte dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) e dalla polizia cantonale bernese.

Sul posto, dove i lavori di sgombero sono durati fino a sera, sono intervenuti vigili del fuoco di Belp, Kehrsatz, Berna e quelli dello scalo.

(Ats)