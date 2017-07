Sicurezza, "occorre rimanere vigili"

di Vittorio Bianchi

Le grida di giubilo per la liberazione di Mosul hanno riecheggiato fino in Europa. Ora però uno dei timori è che con la riconquista di Mosul - e prima con l’avanzata su Raqqa - da parte delle forze irachene, l’Europa si potrebbe trovare ad affrontare un flusso di combattenti del sedicente“Stato islamico (che Stato ora non è più), in fuga da territori per loro ostili verso i confini meridionali del continente. Se si considera inoltre che negli ultimi mesi la difesa dei confini esterni non è stata proprio una delle armi vincenti che l’Europa è riuscita a sfoderare, la situazione potrebbe presentarsi cupa. Ma non è tutto. Sul fronte sicurezza interna, una grave minaccia è rappresentata anche dai cosiddetti “terroristi cresciuti in casa” (homegrown terrorist), come emerso dalle indagini svolte dopo gli attentati compiuti in Europa.

Bisogna stare sull’attenti

Malgrado la Svizzera sia stata per ora risparmiata da attacchi, come membro di Schengen dovrà fare i conti con una situazione che potrebbe celare non pochi pericoli, in particolare nei mesi estivi, durante i quali il flusso di migranti potrebbe aumentare. «Già da tempo diciamo che dopo la liberazione di Mosul e Raqqa, tanti “Holy warriors” cercheranno di scappare portando la guerra santa in Europa. Lo Stato islamico ha bisogno ora di una nuova capitale” dichiara categorico Peter Regli, ex capo del Servizio d’Informazione per la Confederazione, raggiunto dal GdP. Il Ticino deve fare particolare attenzione. “Soprattutto i combattenti con passaporti europei rischiano di essere un problema. Potrebbero tornare come turisti o richiedenti d’asilo. Identificarli sarà difficilissimo. È importante sensibilizzare su questo tema perché fra le centinaia di migliaia di persone che si presenteranno a Chiasso al confine fra Italia e Ticino, ci saranno – camuffati - anche loro” continua Regli.