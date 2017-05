Sky sbarca in Svizzera

Sky sbarca in Svizzera: Sky Deutschland ha rilevato Homedia, società con sede a Neuchâtel che con il marchio Hollystar offre DVD e programmi televisivi attraverso video on demand (VoD).

In tal modo il più importante canale a pagamento europeo prende piede direttamente in Svizzera: finora le trasmissioni Sky - per esempio partite di calcio della Bundesliga tedesca - arrivavano in parte attraverso la filiale di Swisscom Teleclub.

Con la vendita a Sky, Hollystar cerca sostegno nella lotta contro i servizi di streaming americani Netflix e Amazon, che anche in Svizzera attirano sempre più clienti con film e serie televisive, ha spiegato all'ats il direttore della società neocastellana, Eric Grignon. Sky fa parte dell'impero mediatico di Rupert Murdoch e ha 22 milioni di clienti in Europa: è il principale canale a pagamento in Gran Bretagna, Germania, Italia, Austria e Irlanda.

Per gli attuali 25 dipendenti di Hollystar non vi saranno cambiamenti: Sky vuole espandersi in Svizzera, ha detto Grignon. Sky Deutschland ha rilevato il 100% di Homedia. Le parti hanno concordato di non rivelare il prezzo della transazione.

(Ats)