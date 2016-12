Solidarietà milionaria

Ha fruttato oltre 7,3 milioni di franchi la raccolta di donazioni promossa per sei giorni dagli enti radiotelevisivi pubblici regionali SFR e RTS in collaborazione con la Catena della Solidarietà. Organizzata per l'ottava volta, l'operazione svizzero tedesca "Jeder Rappen zählt" (ogni centesimo conta) ha permesso di raccoglie 6,1 milioni di franchi. I fondi andranno a favore di programmi di aiuto per i bambini soli che sono sono in fuga, nel loro paese o all'estero, in cerca di protezione da guerre, persecuzioni e povertà. Nel mondo sono circa 24 milioni i profughi bambini, e 100'000 sono in viaggio da soli.

Alla prima edizione, "Coeur à Coeur" (in italiano si potrebbe tradurre con liberamente, di tutto cuore) era destinata contro la precarietà in Svizzera. Gli 1,2 milioni di franchi raccolti aiuteranno persone che non possono pagare una fattura imprevista o associazioni che lavorano con giovani problematici. La RTS ricorda che in Svizzera circa un milione di presone vive in una costante situazione di precarietà. Inoltre circa il 6,5% della popolazione si trova sotto la soglia di povertà e più del 12% è a rischio se deve far fronte a una spesa imprevista.

All'operazione organizzata dagli enti radiotelevisivi pubblici anno contribuito degli animatori che hanno lavorato in diretta per sei giorni, fino a ieri sera, in uno studio di vetro piazzato rispettivamente all'Europaplatz di Lucerna e alla Place Centrale di Losanna.

(Ats)