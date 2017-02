Sorveglianza aerea comune

Berna e Vienna progettano una collaborazione più stretta per garantire la sorveglianza dello spazio aereo sopra Svizzera e Austria: un'intesa preliminare in questo senso è stata raggiunta dal ministro della difesa elvetico Guy Parmelin e dal suo omologo austriaco Peter Doskozil oggi a margine della Conferenza di Sicurezza di Monaco.

È stato deciso di "creare una delegazione di negoziatori incaricati di rivedere la collaborazione tra Svizzera e Austria in materia di sicurezza dello spazio aereo e di proporre eventuali migliorie", ha indicato all'ats Urs Wiedmer, responsabile della comunicazione del Dipartimento della difesa (DDPS).

Doskozil e Parmelin si sono incontrati stamane prima dell'inizio dei lavori della Conferenza internazionale ed hanno discusso di questa cooperazione. "Abbiamo convenuto di istituire un team di negoziatori incaricato delle trattative in vista di un accordo bilaterale, soprattutto per quanto riguarda la questione degli "inseguimenti" oltre confine (di velivoli che violano lo spazio aereo, ndr.) e dell'intensa cooperazione in occasioni come quella del WEF di Davos", ha riferito il ministro austriaco rivolgendosi alla stampa.

