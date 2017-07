Souvenir strani e illegali dalle vacanze

(FOTO E VIDEO) Cobra in bottiglie di whisky, coccodrilli imbalsamati e gioielli in avorio: sono alcuni dei "ricordi" delle vacanze sequestrati all'aeroporto di Zurigo.

Cobra morti dentro a bottiglie di whisky, coccodrilli imbalsamati, coralli, gioielli in avorio, tarantole e farfalle rare: molti turisti portano a casa piccoli ricordi dalle vacanze. Sono originali, certo, ma anche illegali. "Molti svizzeri spesso acquistano souvenir senza sapere che potrebbero essere prodotti derivati da specie protette" mette in guardia il WWF Svizzera, che si impegna con una App "Guida" ai souvenir per Iphone, Ipad e Android a fornire consigli utili ai viaggiatori.

Nella gallery i souvenir illegali più strani sequestrati all'aeroporto di Zurigo

Ogni anno vengono effettuati centinaia di sequestri in Svizzera di souvenir o oggetti prodotti con derivati di animali protetti."Quello che sorprende - dice l'associazione - è che in molti casi si tratta di souvenir fatti in avorio", il cui commercio è illegale. Ma le soprese non finiscono qua, infatti "i doganieri spesso ritrovano nella valigia dei vacanzieri anche animali vivi". Doris Calegari, esperta del progetto “Tutela internazionale delle specie” presso il WWF Svizzera spiega: "La Convenzione di Washington (CITES) protegge oltre 35 mila specie animali e vegetali. Il loro commercio internazionale – e quello dei loro derivati – è vietato oppure sottoposto a rigorosi controlli. Parliamo di un giro d’affari che supera i 20 miliardi di dollari l’anno".

Il WWF ha trascorso una giornata con il cane poliziotto Winner presso l’aeroporto di Zurigo. Winner è uno dei cinque cani in Svizzera, che operano nella lotta contro il commercio illegale di avorio:

(Red)