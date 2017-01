Sparatoria a Rehetobel, feriti 2 poliziotti

Un uomo ha sparato a poliziotti durante una perquisizione domiciliare questa mattina a Rehetobel (AR), ferendone due. L'autore del gesto è in fuga e dovrebbe essere armato.

Stamane poco dopo le 9.00 un 33enne ha aperto il fuoco contro gli agenti che stavano effettuando una perquisizione domiciliare, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Appenzello Esterno. I due poliziotti feriti sono stati trasportati dalla Rega e dal Servizio di soccorso all'ospedale: le loro condizioni non sono note, precisa la nota.

Lo sparatore - definito come pericoloso - dovrebbe essere armato. "L'uomo è fuggito a piedi", ha detto all'ats Hanspeter Saxer portavoce della polizia cantonale. Una vasta operazione di ricerca è in corso anche con l'impiego di cani poliziotto. Inoltre nell'azione sono coinvolti anche i corpi di polizia di altri Cantoni.

Non è escluso che possano essere sparati altri colpi di arma da fuoco, ha detto Saxer, che non ha fornito alcuna informazione sul motivo della perquisizione.

(Ats)