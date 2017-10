Spino e Sottoponte di nuovo abitabili

A partire da domani, sabato, 25 abitanti di Spino e Sottoponte potranno nuovamente far ritorno a casa. Queste case erano state inondate dal fango durante l’ultima colata detritica del 31 agosto e da allora non erano più abitabili. Gli edifici lungo la vecchia strada cantonale sono stati sgomberati dai detriti e sistemati in modo da permettere la revoca dell’evacuazione. Il Comune ha ripristinato gli allacciamenti per l’acqua potabile e la canalizzazione, mentre ewz ha realizzato un nuovo allaccio alla corrente elettrica.

Probabilmente fra circa due settimane anche altre parti delle zone arancioni, rosse e blu di Bondo potranno nuovamente essere abitate. Questo sarà possibile se i lavori nella cosiddetta gola del conoide detritico in cima al bacino di ritenzione ed il rafforzamento provvisorio delle opere di premunizione saranno terminati. Inoltre le strade ed alcune aree nelle zone stesse dovranno essere sgomberate.

Divieto di accesso alle zone arancione, rossa e blu

Il Comune di Bregaglia segnala agli abitanti ed ospiti che l’evacuazione delle zone arancione, rossa e blu del piano d’evacuazione, rimane in vigore anche dopo il 14 ottobre. Per queste zone come pure i perimetri dei due depositi e le loro strade di accesso, vige per ragioni di sicurezza il divieto di accesso secondo le disposizioni della Polizia del 7 settembre scorso.

(Red)