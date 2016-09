Stabili gli incidenti in contromano

Dalle ultime statistiche risulta che nel 2015 il numero dei casi di guida contromano è rimasto stabile o addirittura in leggera diminuzione. Lo ha dichiarato la ministra dei trasporti Doris Leuthard, rispondendo a un quesito di Fabio Regazzi (PPD/TI) durante l'Ora delle domande al Nazionale.

Stando alla consigliera federale, gli incidenti provocati dalla circolazione contromano rappresentano "solo" il 2 per mille dei sinistri registrati complessivamente sulle autostrade elvetiche.

Il consigliere nazionale ticinese ha inoltre chiesto chiarimenti sul nuovo apparecchio radar che si sta sperimentando a sud delle Alpi proprio per arginare il fenomeno di chi guida contromano. Leuthard ha spiegato a Regazzi che l'apparecchio rilevatore - munito di un sistema di avvertimenti luminosi e collegamenti via radio con la polizia stradale - funziona bene ed è in grado di segnalare prontamente se qualcuno si immette in senso contrario presso un'uscita autostradale.

La ministra dei trasporti ha precisato che "la fase di test è ancora in corso" e per il momento "non risulta possibile ottenere un rapporto di costi-benefici sostenibile". Per questo motivo, secondo Leuthard, "non è prevista un'eventuale applicazione generalizzata" del nuovo sistema di rilevazione. Non sono neppure al vaglio "altre misure per contrastare la guida contromano", come chiesto da Regazzi.

(Ats)