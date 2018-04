"Subito l'internamento a vita per i pedofili"

La maggioranza della popolazione svizzera è favorevole a pronunciare fin da subito l'internamento a vita nei confronti di chi commette delitti sessuali con bambini o si rende responsabile di un assassinio. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dall'istituto di ricerca Marketagent.com e realizzato dopo la sentenza sul cosiddetto massacro di Rupperswil (AG).

Per quanto riguarda i reati sessuali che hanno come vittime fanciulli, il 67% di un campione rappresentativo di 1000 persone ritiene che l'internamento a vita sia da pronunciare a partire dal primo crimine (con una punta del 75% fra le interrogate donne), mentre il 14% riserverebbe la misura ai recidivi e il 16% a chi non può essere sottoposto a terapia. Solo il 3% è contrario in tutti i casi al provvedimento.

In relazione all'assassinio i dati sono abbastanza analoghi: il 61% è per l'internamento a vita automatico (anche qui le donne sono più severe: 66%), il 17% per i recidivi, il 18% per le persone non curabili e il 4% si oppone su tutta la linea.

Le opinione si fanno meno nette per quanto riguarda i delitti sessuali contro adulti (45%, 27%, 23%, 4%), i rapimenti (32%, 33%, 22%, 13%), le lesioni gravi (20%, 40%, 27%, 14%), le rapine aggravate (13%, 35%, 23%, 29%) e la messa in pericolo aggravata di persone (11%, 33%, 25%, 31%).

Le differenze regionali fra Svizzera tedesca e Romandia - il Ticino non è stato considerato - non appaiono eclatanti. Il sondaggio è stato realizzato online all'inizio di aprile dopo la sentenza che ha condannato all'ergastolo e all'internamento (ordinario, non a vita) l'assassino di Rupperswil (AG), l'uomo che nel dicembre 2015 si rese responsabile della morte di una madre di famiglia 48enne, dei suoi due figli di 19 e 13 anni, nonché dell'amica 21enne del primogenito.

La maggioranza degli interrogati nell'ambito del rilevamento demoscopico è favorevole a inasprire la legge, rendendo più facile pronunciare l'internamento a vita: è convinto di questa idea il 28%, la sostiene tendenzialmente il 32%, è in parte favorevole il 26%, mentre solo una minoranza è tendenzialmente (10%) o del tutto (4%) contraria. Dubbi vengono peraltro manifestati sull'opportunità di lasciare agli psichiatri la facoltà di decidere sull'internamento a vita.

L'8 febbraio 2004 il popolo (56%) e 24 su 26 cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia". Finora questa misura è stata applicata una sola volta, nell'ottobre 2010, nei confronti di un uomo riconosciuto colpevole dell'omicidio di una prostituta e che non ha fatto ricorso al Tribunale federale.

