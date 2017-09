Svizzera orientale piegata dall'acqua

Dopo 48 ore quasi ininterrotte di pioggia, nei Cantoni San Gallo ed Appenzello Esterno non si contano le chiamate ai pompieri e le richieste di aiuto.

La Svizzera orientale è alle prese con le conseguenze del maltempo, dopo 48 ore quasi ininterrotte di pioggia: nel canton San Gallo fra mezzanotte e le 11 i pompieri sono dovuti intervenire 570 volte per cantine allagati e straripamenti di corsi d'acqua.

Nel cantone di Appenzello Esterno le chiamate di persone in cerca di aiuto sono state circa un centinaio. In diversi punti si sono verificati smottamenti, con conseguenze per il traffico stradale e ferroviario.

Finora non si registrano feriti. Le quantità di acqua cadute sono importanti: ad Altstätten (SG) in due giorni sono stati misurati 154 millimetri, riferisce SRF Meteo.

(Ats)