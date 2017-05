Svizzera, telefonare costa caro

Telefonare e navigare con lo smartphone in Svizzera è caro. Secondo uno studio realizzato in 13 paesi europei, le tariffe elvetiche sono più elevate sia per le offerte prepagate che per gli abbonamenti. Per disporre di 100 minuti di conversazioni telefoniche e un volume di dati di almeno 1 gigabyte (GB), i clienti svizzeri devono in media sborsare 25 franchi al mese. È l'importo più elevato tra i 13 paesi considerati nello studio presentato oggi da Verivox, un portale di confronto internet. Vengono poi gli spagnoli con 20,70 franchi. All'altra estremità della classifica si trova la Polonia, dove si devono sborsare 6,50 franchi per un forfait per le chiamate telefoniche nazionali e 10 GB di dati. Tra i paesi confinanti con la Svizzera, gli italiani pagano 8,80 franchi (10 GB di dati): vengono poi gli austriaci (10 franchi/3 GB), i tedeschi (12 franchi/1GB) e i francesi (16,50 franchi/1GB).

"Le differenze sono enormi" rileva Ralf Bayeler, esperto di telecomunicazioni presso Verivox. L'analisi conferma ancora una volta che i costi degli operatori svolgono solo un ruolo minore nella determinazione dei prezzi. Le imprese di telecomunicazioni tengono invece in considerazione la disponibilità dei clienti a pagare tariffe più o meno elevate a dipendenza della situazione in termini di concorrenza, aggiunge Bayeler. Nel suo studio, Verivox ha esaminato tutte le offerte degli operatori, senza tenere conto di quelle che comprendono sconti per l'acquisto di uno smartphone e le promozioni.

I consumatori svizzeri pagano prezzi salati anche per il forfait che permette di navigare in modo illimitato con smartphone o Ipad. Se l'offerta più conveniente è di 59 franchi al mese in Svizzera, è di poco più di 14 franchi in Polonia. Solo i tedeschi devono sborsare di più dei vicini elvetici: il loro forfait e di circa 220 franchi.

Da notare che forfait illimitati per internet sono disponibili in sette dei 13 paesi esaminati. Dove non ci sono, l'offerta migliore è quella della Francia dove si pagano 22 franchi per 100 GB. In Belgio 10 GB costano circa 43 franchi.

(Ats)