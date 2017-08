Svizzeri campioni di solidarietà

Lo studio pubblicato recentemente da Swissfundraising, associazione svizzera degli specialisti in raccolta fondi per le organizzazioni senza scopo di lucro, ha rivelato il grande spirito di generosità dei cittadini svizzeri e o residenti in Svizzera. Questo studio è stato realizzato sulla base di un sondaggio commissionato all’istituto DemoSCOPE, che ha indagato il mercato delle donazioni private in Svizzera nel 2016, testando l’opinione di un campione di cittadini dai 15 ai 99 anni. Il risultato del sondaggio è chiaro: l’82% delle economie domestiche in Svizzera dichiara di avere fatto una donazione a beneficio di un’organizzazione. Mediamente, ogni economia domestica ha versato lo scorso anno circa 300 franchi, e la somma totale di tutte le donazioni private avvenute in Svizzera ammonta a circa 1,8 miliardi di franchi.

Incoraggiante solidarietà dalla Svizzera italiana

Nella Svizzera italiana il risultato è ancora più incoraggiante. La percentuale delle economie domestiche che ha dichiarato di avere fatto una donazione in favore di un’organizzazione è dell’84%, come nella Svizzera tedesca. In Romandia la percentuale si attesta al 77%.

Le donazioni a Helvetas

Anche per le donazioni devolute a Helvetas la tendenza è buona, con un totale che nel 2016 ha raggiunto i 28,7 milioni di franchi. In Ticino e nel Grigione italiano, le donazioni devolute da privati cittadini a Helvetas, nel 2016, ammontavano a quasi 800'000 franchi, una somma che negli ultimi anni è costantemente aumentata. Se si considerano le donazioni effettuate anche da enti pubblici, aziende e fondazioni, il totale ammonta a poco più di un milione di franchi. La grande solidarietà constatata a livello svizzero non fa che confermarsi anche nei confronti di Helvetas. Ringraziamo di cuore tutti i sostenitori della Svizzera italiana che hanno permesso alla nostra associazione di conseguire degli importanti traguardi nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Grazie alle donazioni ricevute nel 2016, 500'000 persone non devono più bere acqua sporca, oltre 50'000 giovani hanno concluso una formazione professionale; più di 400'000 contadini hanno imparato a commercializzare meglio i loro prodotti. In totale, solo lo scorso anno, 3’787’830 persone hanno fatto insieme ad HELVETAS dei passi in avanti per un mondo migliore.

(Red)