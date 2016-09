Svizzeri favorevoli al voto elettronico

Quasi i due terzi degli svizzeri sono favorevoli all'introduzione generalizzata del voto elettronico. Per le persone sotto i 30 anni, l'e-voting è una necessità imprescindibile. Non mancano tuttavia le riserve legate alla sicurezza.

Stando a un sondaggio pubblicato oggi del Centro per la democrazia (ZDA) di Aarau, solo il 29% delle oltre 1500 persone interpellate nelle tre regioni linguistiche della Svizzera si dicono contrarie all'introduzione del voto elettronico.

Il 71% è invece favorevole. Il tasso di approvazione diminuisce con l'avanzare dell'età, ma anche fra gli ultrasettantenni rimane sopra al 50%

Il 61% degli intervistati si dice tuttavia consapevole che è più facile manipolare i risultati di un voto su Internet rispetto al voto per corrispondenza. Il 57% teme addirittura che i servizi segreti stranieri possano controllare i risultati.

Il voto elettronico viene testato da oltre dieci anni in alcuni cantoni della Svizzera ed è oggi una realtà soprattutto per gli svizzeri che vivono all'estero, ricorda in una nota il Zentrum für Demokratie (ZDA). Il sondaggio è stato realizzato lo scorso mese di aprile dall'istituto LINK.

(Ats)