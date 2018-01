Svizzeri restii a cambiar cassa malati

Circa 660mila assicurati hanno cambiato cassa malati dal 2017 al 2018: si tratta del 7,9 per cento di tutte le persone tenute a stipulare un’assicurazione di base. La quota degli assicurati che sono passiti a un nuovo assicuratore non era mai più stata così bassa dal 2014 (7,5%).

Per Felix Schneuwly, esperto di assicurazione malattia presso comparis.ch, si tratta di un valore tutt’altro che sorprendente: "Nel 2018 l’aumento medio dei premi del 4,9 per cento è stato sensibilmente inferiore a quello degli anni precedenti. Più lieve è l’incremento dei premi, minore è il numero di persone che cambiano cassa".

Oltre una persona su tre si è informata sulle possibilità di cambio

Gli svizzeri appaiono restii anche in materia di cambio del modello assicurativo e della franchigia. Dal 2017 al 2018 il 4,5 per cento degli assicurati con copertura di base ha scelto un nuovo modello assicurativo, il 6,9 per cento ha alzato o ridotto la franchigia.

Anche se solo pochi svizzeri cambiano effettivamente la loro cassa malati, alla fine del 2017 più di un terzo ha affrontato il tema della propria assicurazione malattia, perlomeno a grandi linee. Il 37,7 per cento degli assicurati ha infatti dichiarato di aver raccolto informazioni in merito a una variazione della franchigia, a un nuovo modello assicurativo o addirittura a un’altra cassa malati. Tra queste persone più

Aumento dei premi: il motivo più importante

Chi ha cambiato cassa malati aveva invece buone ragioni: due terzi di tutti gli assicurati che hanno cambiato hanno motivato la loro scelta a causa del forte aumento dei premi. Un ulteriore 8,3 per cento con assicurazione di base e complementare presso due compagnie differenti voleva riunirle sotto un unico offerente e infine, il 7,1 per cento dichiara di non essere più soddisfatto della propria cassa malati.

(Red)