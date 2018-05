Tifosi violenti del GC provocano disordini

Disordini, minacce e danneggiamenti si sono verificati sabato sera su un treno speciale che riportava a Zurigo da Losanna i tifosi del Grasshopper: alla fine la polizia dei trasporti e il macchinista hanno azionato il freno d'emergenza in piena campagna vodese per sfuggire ai facinorosi che volevano venire alle mani con le forze dell'ordine.

In un primo tempo, alla stazione ferroviaria di Losanna, sono stati i supporter zurighesi ad azionare oltre una decina di volte il freno d'emergenza per consentire a tifosi ritardatari di raggiungere il convoglio speciale dopo la partita tra la squadra locale e il Grasshopper, ha precisato all'ats il portavoce della polizia cantonale vodese Alexandre Bisenz, confermando un'informazione del Tages-Anzeiger.

Prima di iniziare il viaggio di ritorno verso Zurigo, i fan hanno gettato bottiglie, lattine di birra e sedili del treno sui binari, ha aggiunto. Poco dopo aver attraversato la stazione di Chavornay (VD), per sfuggire a tifosi che li inseguivano nei vagoni, due agenti della polizia dei trasporti hanno dovuto azionare ancora il freno di emergenza.

"I due poliziotti si sono trincerati dietro varie porte di vagoni, indietreggiando a mano a mano che i supporter le sfondavano una dopo l'altra sono", ha raccontato Bisenz. Alla fine, trovandosi intrappolati di fronte a circa 200 facinorosi hanno deciso di azionare il freno d'emergenza per scappare in compagnia del macchinista. Stando alla polizia, mentre fuggivano sono stati aggrediti e gli sono stati lanciati addosso degli oggetti.

Una volta avvertite del caos, le forze dell'ordine hanno inviato un gruppo di agenti sul posto. La continuazione del viaggio si è poi svolta senza intoppi, stando al giornale zurighese, ma con notevole ritardo: il personale ferroviario ha dovuto essere sostituito e il convoglio è giunto a destinazione soltanto all'alba.

(Ats)