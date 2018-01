Tigri Tamil a processo a Bellinzona

Le 13 persone accusate avrebbero sostenuto finanziariamente e fatto parte per una decina di anni dell'organizzazione criminale, ritenuta "terroristica" in Svizzera.

Si è aperto stamane al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, con una serie di contestazioni da parte della difesa, il processo a carico di 13 persone accusate di aver sostenuto finanziariamente per anni le Tigri per la liberazione dell'Eelam Tamil (LTTE) in guerra contro l'esercito dello Sri Lanka.

Le accuse vanno dal sostegno o partecipazione a un'organizzazione criminale alla truffa, dall'estorsione alla falsità in documenti, fino al riciclaggio di denaro. La Corte penale a tre giudici ha previsto una ventina di giornate di dibattimenti, fino all'8 marzo.

All'avvio dei dibattimenti, diversi avvocati difensori hanno chiesto alla corte di non entrare in materia e di rinviare al mittente l'atto d'accusa del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), contestando l'affidabilità di alcune prove addotte. Secondo il difensore di uno dei principali imputati, il documento di 367 pagine, cui si aggiungono numerosi allegati, non è chiaramente delimitato. Esso si fonda inoltre, per la descrizione dei fatti avvenuti nello Sri Lanka, del movimento delle Tigri tamil e della loro associazione attiva in Svizzera, su fonti aperte e non su inchieste proprie con fonti di prima mano.

La difesa ha pure protestato contro il sequestro di una gran quantità di documenti ai quali nel corso del procedimento ha avuto un accesso definito molto parziale. In simili condizioni una difesa sufficiente non è garantita, hanno sostenuto gli avvocati.

Stando all'accusa le attività illecite sarebbero durate una decina di anni, tra il 1999 e la sconfitta della guerriglia tamil nel maggio 2009, e avrebbero consentito di raccogliere, tra la comunità tamil in esilio circa 15 milioni di franchi tramite un sistema sofisticato di crediti al consumo.

Secondo quanto appurato nell'inchiesta, all'epoca dei fatti l'LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) - che la Procura federale considera una "organizzazione terroristica" - operava in Svizzera sotto il nome di copertura "World Tamil Coordinating Committee (WTCC)" e agiva tramite suoi rappresentanti cantonali. Con il progredire della guerra civile in Sri Lanka l'organizzazione necessitava sempre più di fondi. È stato così sviluppato "un metodo per ottenere rapidamente e sistematicamente denaro da tamil residenti in Svizzera".

Per farlo, l'organizzazione convinceva membri della diaspora tamil residenti in Svizzera a concludere contratti di credito al consumo per un ammontare fino a 100'000 franchi e a consegnare in seguito i fondi al WTCC. Tra gli imputati figurano il capo del WTCC, il suo sostituto, i responsabili finanziari e persone che raccoglievano il denaro.

L'inchiesta elvetica era stata contrassegnata, nel gennaio 2011, da una maxi retata condotta dalla polizia giudiziaria federale in collaborazione con diverse polizie cantonali.

Gli indipendentisti tamil hanno combattuto contro l'esercito dello Sri Lanka dal 1983 al 2009 nel corso di una guerra civile che ha causato la morte di circa 100'000 persone.

(Ats)