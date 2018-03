Traffico pesante, tassa più facile da riscuotere

Dal 1. maggio, la riscossione della tassa sul traffico pesante per i veicoli esteri sarà semplificata. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale adottando varie modifiche all'ordinanza sul traffico pesante (OTTP).

Nell'ordinanza vengono in particolare integrate le disposizioni necessarie all'introduzione di un sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade ("Servizio europeo di telepedaggio", SET), si legge in una nota governativa odierna. Ciò consente di facilitare la esazione della tassa per i veicoli esteri. Gli investimenti ammontano a 1,6 milioni di franchi.

Lo scopo del SET è di fare in modo che gli utenti delle strade possano utilizzare tutti i sistemi di riscossione dei pedaggi ricorrendo a una sola unità di bordo (apparecchio di rilevazione) e sulla base di un solo contratto, pagando poi un'unica fattura. Vengono inoltre apportati adeguamenti procedurali di natura tecnica, si legge ancora nel comunicato.

(Ats)