Tre cuccioli a sorpresa a Gossau

Nella notte tra lunedì e martedì sono nate tre tigri siberiane presso lo zoo sangallese; non si era certi della gravidanza della mamma Julinka.

Tre tigri siberiane sono nate nella notte tra lunedì e martedì allo Zoo Walter di Gossau (SG), che partecipa al programma europeo di preservazione di questa sottospecie in pericolo di estinzione. Non è affatto certo che i tre cuccioli sopravvivano, indica il giardino zoologico in una nota odierna.

La tigre dell'Amur, o tigre siberiana (Panthera tigris altaica nella denominazione scientifica), ha un mantello più chiaro rispetto alle altre e presenta dimensioni simili a quelle della tigre del Bengala, il che ne fa uno dei felini più grandi esistenti. È endemica di una ristretta area geografica situata nell'estrema parte sudorientale della Siberia e il suo habitat è costituito dalla foresta boreale e temperata mista, due ambienti tipici di questa regione.

A partire dalla metà del XIX secolo, la sottospecie ha subito una drastica diminuzione dell'areale e del numero di esemplari causata da un insieme di fattori come la distruzione dell'habitat, la caccia di frodo e la diminuzione delle prede tipiche. Attualmente in natura restano 450-500 esemplari di tigre siberiana, scrive lo zoo sangallese.

I responsabili dell'istituzione supponevano che la tigre fosse gravida, ma la nascita costituisce una sorpresa poiché l'analisi degli escrementi della tigre, battezzata Julinka, effettuata a Berlino, non aveva rivelato alcun cambiamento ormonale. I tre neonati sono i primi cuccioli di Julinka.

(Ats)