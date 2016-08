Tre incidenti mortali in montagna

La montagna svizzera si è rivelata fatale tra ieri e oggi per tre escursionisti.

Il primo incidente è avvenuto ieri mattina sulla cima di Catogne, in Vallese, dove un escursionista vallesano di 69 anni è caduto lungo 60 metri in una scarpata. Lo indica la polizia cantonale in un comunicato odierno. La famiglia del malcapitato, non vedendolo tornare, ha avvertito i soccorsi. Le ricerche intraprese, in collaborazione con Air-Glaciers, hanno portato alla scoperta del corpo senza vita dell'uomo.

Il secondo episodio ha avuto luogo ieri pomeriggio a Stechelberg, nel comune di Lauterbrunnen (BE), dove un'escursionista americana di 63 anni è morta dopo essere caduta per circa 100 metri in un pendio. Era in compagnia di un uomo. I soccorritori sono riusciti a localizzare quasi subito la malcapitata con l'aiuto di un elicottero dell'Air Glaciers, ma la donna era già morta, indicano la polizia cantonale e il ministero pubblico regionale in un comunicato congiunto. È stata avviata un'indagine sull'accaduto.

Infine, un alpinista di nazionalità ceca è morto dopo essere precipitato sul Cervino. L'incidente si è verificato verso le 7:30 di stamane a quota 4.400 metri mentre l'uomo procedeva sulla scala Jordan. Era slegato dai compagni, che hanno dato l'allarme. Il gruppo aveva già raggiunto la vetta e stava affrontando la discesa. Sul posto sta intervenendo per il recupero della salma il Soccorso alpino valdostano.

(Red/Ats)