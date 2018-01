Tre nuovi posti di difesa svizzeri all'estero

L'ampliamento avverrà entro il 2020 a Kiev, Singapore e in uno Stato ancora da definire dell'Africa subsahariana. Non vi sarà un'incidenza sul personale e sui costi.

Il dispositivo degli adetti alla difesa svizzeri sarà ampliare di tre posti: Kiev nel 2018, Singapore nel 2019 e in uno Stato dell’Africa subsahariana ancora da definire nel 2020. Lo ha deciso il Consglio federale nella sua seduta odierna. Inoltre l’ampliamento avverrà senza incidenza sul personale e sui costi grazie alle ridistribuzioni interne delle risorse. È una reazione agli importanti sviluppi in materia di politica di sicurezza nell’Europa dell’Est, nella regione del sud-est asiatico e in Africa con conseguenze dirette o indirette per la Svizzera. Con i nuovi posti sarà possibile coprire meglio le esigenze d‘informazione rispetto a quanto fatto sinora grazie agli accreditamenti principali e collaterali.

Gli addetti alla difesa sono integrati nella rete delle rappresentanze diplomatiche svizzere e rappresentano gli interessi militari e di politica di sicurezza della Svizzera verso l’esterno. Il loro compito è di informare le autorità competenti dello Stato di accreditamento sulle questioni concernenti la politica di sicurezza della Svizzera e l’Esercito svizzero; garantire la collaborazione tra l’Esercito svizzero e le forze armate dello Stato di accreditamento; rappresentare l’Esercito svizzero e gli interessi della politica di sicurezza svizzera nel Paese ospite; seguire gli sviluppi della politica di sicurezza e delle forze armate dello Stato di accreditamento in collaborazione con le autorità competenti e fornire consulenza agli ambasciatori per quanto riguarda la politica di sicurezza e le questioni militari.

Il dispositivo degli addetti alla difesa viene costantemente adeguato alle necessità. Attualmente è composto da 17 posti (accreditamenti principali), completato da 35 accreditamenti collaterali. La massima importanza è data all’Europa nonché al Vicino e Medio oriente. Addetti alla difesa sono inoltre stazionati a Mosca, Islamabad, Nuova Delhi, Pechino e Washington.

(Red)