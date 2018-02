Treni a due piani presto sui binari

Il Tribunale amministrativo federale respinge un ricorso di un'organizzazione di disabili. I convogli non potranno comunque circolare in Ticino.

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto un ricorso di un'organizzazione di disabili contro i treni a due piani delle FFS. A renderlo noto sono le stesse ferrovie, specificando che in questo modo potranno testare il regolare funzionamento e l’affidabilità dei nuovi treni nell’esercizio quotidiano prima di integrarli a pieno titolo nel nuovo orario da dicembre 2018.

In una prima fase i treni verranno impiegati come InterRegio sulla tratta Zurigo HB–Berna e/o come RegioExpress sulla tratta Zurigo HB–Coira. In un secondo tempo i nuovi treni verranno fatti circolare progressivamente tra San Gallo–Berna–Ginevra Aeroporto e su altre linee InterCity.

Non è infatti previsto un utilizzo dei convogli a due piani in Ticino, almeno fino all'apertura della nuova galleria del Monte Ceneri.

(Red)