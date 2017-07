Treno-cantiere deraglia a Zurigo

Un treno-cantiere è deragliato stamattina tra Wädenswil (ZH), sul lago di Zurigo, e Samstagern (ZH), sulla linea che collega le località rispettivamente con Arth-Goldau (SZ) ed Einsiedeln (SZ). Per ragioni ancora da determinare, il convoglio si è scontrato con un escavatore. Il macchinista è rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto verso le 4.15 quando il treno circolava tra Samstagern (comune di Richterswil) e Wädenswil, ha indicato la polizia cantonale in una nota. Dopo la collisione, l'escavatore è stato trascinato sui binari per alcune centinaia di metri. Ciò ha provocato il danneggiamento di linee di contatto, binari e parte dell'infrastruttura ferroviaria per una lunghezza di diverse centinaia di metri, precisa la polizia. I danni materiali sono quindi ingenti. Oltre al macchinista, ferito in modo lieve, altri due operai sono stati portati in ospedale per accertamenti.

L'esatta causa dell'incidente non è nota ma secondo le prime informazioni è probabile un difetto tecnico, si legge nel comunicato. Il traffico ferroviario regionale è rimpiazzato da bus sostitutivi.

(Ats)