Trionfo ticinese al Rally del "Pays du Gier"

Il Campionato Svizzero di Rally comincia nel migliore dei modi per il Team ticinese, BP Swiss RALLY TEAM, pilotato da Ivan Ballinari col navigatore Paolo Pianca e sponsorizzato VORTICE Group.

Il duo, che da anni primeggia a livello nazionale, vittorioso lo scorso giugno al Rally del Ticino e secondo in classifica alla fine dell’ultimo Campionato Svizzero, si aggiudica il Rally du Gier (Francia), disputatosi nella zona dell'Auvergne-Rhône Alpes e valido come prima Prova del Campionato Svizzero 2018, alla guida della nuova SKODA FABIA R5 dove il marchio VORTICE Group campeggia su ogni lato.

"La gara si è svolta in condizioni tutt’altro che semplici", ha commentato Ballinari al termine della prova, “con molta acqua e fango che si sono aggiunti alla ghiaia sulle strade francesi. Per noi questa è stata la prima gara con la nuova vettura Skoda Fabia R5 e la vittoria va anche al Team Roger Tuning che ormai da anni sta davvero facendo il massimo per mettere a punto una vettura competitiva”.

Ballinari si è imposto con oltre 5 minuti di vantaggio sui diretti inseguitori. Il Team è convinto che la nuova vettura, competitiva e professionale nelle sue regolazioni, dimostrerà anche in quell’occasione di avere le potenzialità per affrontare le diverse condizioni dei fondi stradali. "Per sfruttare al meglio la Skoda ci servirà ancora molta esperienza", ha detto Ballinari, "ma aver vinto la prima gara ci inietta una buona dose di fiducia che dovremo riuscire a trasformare in grinta per difenderci dalla concorrenza sulle strade del Jura, la prossima Tappa. I ringraziamenti vanno alla Scuderia Lugano Racing" conclude Ivan Ballinari, “a VORTICE Group e a tutti gli Sponsor, che rendono possibile questo sogno”.

(Red)