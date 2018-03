"Troppa omertà su Ramadan"

di Andrea Bertagni

«Il silenzio della scuola ginevrina, ma anche delle Istituzioni è un insulto alla studentesse, nonché un atteggiamento omertoso». Davvero non ammettono repliche i toni con cui un insieme di cittadini ginevrini di tutte le età e i colori politici (tra cui la reporter Laurence Deonna e il deputato François Lefort) si sono armati di carta e penne e domenica hanno scritto una lettera (di cui il GdP è in possesso) al presidente del Gran Consiglio e al Consiglio di Stato ginevrini per chiedere l’apertura di un’inchiesta amministrativa nei confronti di Tariq Ramadan, il controverso islamologo ginevrino in stato di fermo a Parigi in relazione alle accuse di stupro e aggressione sessuale a lui rivolte dalla scrittrice franco-tunisina Henda Ayar e da una donna di 42 anni convertita all’Islam e affetta da un handicap alle gambe.

Il nipote del fondatore dei “Fratelli Musulmani” al-Hasan al-Banna, nonché fratello del discusso direttore del Centro islamico di Ginevra, è infatti accusato di molestie di natura sessuale da parte di tre ex studentesse ginevrine. Accuse risalenti agli anni ’80 e ’90, periodo durante il quale Ramadan insegnava nella città di Calvino. «Perpetrare il silenzio - scrive nella lettera il gruppo di cittadini, composto da deputati, cineasti, universitari, intellettuali - significa infliggere un dolore supplementare alle vittime del passato, ma anche a quello del presente». Ecco perché i cittadini non si fanno problemi a definire il comportamento dell’Amministrazione cantonale, rea di non aver fatto fino a oggi chiarezza sulle accuse o sui fatti mossi contro l’ex professore Ramadan, «omertoso e per questo non accettabile». Di più «un insulto contro le giovani studentesse».