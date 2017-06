"Troppo tolleranti con gli estremisti"

Dura la reazione della premier Theresa May in seguito agli attacchi terroristici di Londra. "Quando è troppo è troppo, le cose non possono continuare così".

"Questo è il terzo attacco in tre mesi in Gran Bretagna". Lo ha detto la premier britannica Theresa May dopo l'attentato a Londra. "Quando è troppo troppo - ha proseguito May - non possiamo fare finta che le cose possano continuare così. L'attacco di londra dimostra che il Regno Unito è stato troppo tollerante con gli estremisti. Il terrorismo chiama il terrorismo e gli assalitori vengono ispirati da altri assalitori", ha aggiunto la premier parlando a Downing Street.

"La polizia ha risposto con grande coraggio e grande spirito, gli assalitori sono stati uccisi dagli agenti nel giro di 8 minuti dall'inizio dell'attacco". Alla base degli episodi di violenza vi è l'estremismo islamista.

La premier britannica ha anche sottolineato che "dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre la diffusione dell'estremismo jihadista online".

Theresa May ha detto che riprenderà domani la campagna elettorale dopo la sospensione decisa oggi. Le elezioni politiche si terranno come previsto l'8 giugno.

(Red/Ats)