Trump potrebbe disertare Davos

La presenza di Donald Trump al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (WEF) è in forse: il presidente americano potrebbe rinunciare al viaggio per via della crisi in corso a Washington in seguito allo ‘shutdown’ del governo federale, scattato dopo la bocciatura al Senato del provvedimento per finanziare il governo.

Per quanto riguarda Davos la situazione viene valutata giorno per giorno, ha riferito ai giornalisti Mick Mulvaney, direttore dell’ufficio di gestione del budget della Casa Bianca.

L’intenzione di Trump era di partecipare al WEF: era previsto un suo intervento nella giornata di venerdì e in agenda vi era anche un incontro con il presidente della Confederazione Alain Berset.