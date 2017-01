Tunnel a sud di Airolo? L'USTRA ci pensa

di Marija Miladinovic

In controtendenza rispetto ad altri Comuni della regione, quello di Airolo si è da tempo fatto avanti proponendosi di accogliere sul proprio territorio il materiale di scavo che risulterà dalla costruzione del secondo tubo del tunnel autostradale del San Gottardo. L’intento, come aveva spiegato alla stampa il sindaco Franco Pedrini un paio di settimane fa, è quello di unire l’utile al dilettevole, utilizzando gli scarti per ricoprire il tratto di autostrada che dalla fine della galleria arriva fino ad Airolo, prolungando di fatto quest’ultima. Il tratto da coprire sarebbe quindi quello tra il portale sud e l’area di Stalvedro, dove verrebbero anche spostati gli svincoli. Si risolverebbe così il problema degli inerti, per i quali non esiste ancora un piano definito e, allo stesso tempo, si investirebbe sul paesaggio creando spazi verdi che coprano il cemento. A tal proposito, il Legislativo comunale di Airolo ha già approvato un credito da 100mila franchi per approfondire la questione insieme a specialisti del settore.

Interesse dell’USTRA

Ora è arrivata la conferma che il progetto è stato preso in considerazione dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) il quale, attraverso un’intervista al portavoce Thomas Rohrbach apparsa ieri sulla NZZ am Sonntag, afferma l’intenzione di discutere del prolungamento del tunnel con le autorità cantonali ticinesi. L’Ufficio federale è di principio favorevole a tali idee, soprattutto se considerano una soluzione per il materiale di scavo della seconda canna, ha detto Rohrbach.

La reazione

«Di strade e asfalto ne vediamo già a sufficienza» ha detto Pedrini ripreso dal domenicale. A seguito delle parole di Rohrbach, poi, il sindaco di Airolo ha ieri commentato: «Siamo solo ad una prima fase del nostro intento di “riordinare” il fondovalle con una serie di lavori che comportano anche la copertura di un tratto dell’autostrada». «Il Cantone aveva inizialmente fatto sue le idee avanzate dal Comune di Airolo» continua Pedrini, mostrandosi ottimista rispetto al sostegno da parte delle autorità cantonali anche in questo prossimo passo che prevede il confronto con l’USTRA. «L’importante ora è entrare nel merito della questione e confrontarci: questo denota già una certa predisposizione nei confronti dell’argomento, in seguito verranno affrontati tutti gli aspetti nel dettaglio», ha asserito.

I finanziamenti

Uno di questi “aspetti” riguarda naturalmente il lato finanziario del progetto. A tal proposito, il portavoce dell’USTRA ha asserito che «quanto possiamo spendere coincide con quanto pagheremmo per misure contro il rumore o per la difesa dell’ambiente». Tecnicamente, però, la A2 è già stata sistemata per quel che riguarda le emissioni foniche e ha già attinto ai fondi disponibili per tali ripari.

Ciò non toglie che richieste di copertura delle autostrade siano frequenti e, in alcuni casi, vengano anche concretizzate in altre maniere. Come nel caso della zona Westside di Berna, dove i lavori sono stati finanziati in gran parte dalla Migros.