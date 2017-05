Turgovia, abolito il francese alle elementari

Il Parlamento del canton Turgovia si è pronunciato oggi, con 64 voti favorevoli contro 53 contrari, per l'abolizione dell'insegnamento del francese alle elementari. Un posticipo agli ultimi tre anni della scuola dell'obbligo risulta in contrasto con il concordato sull'armonizzazione scolastica Harmos, che prevede l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle scuole elementari, come riferito dalla RSI.

La nuova norma sarà esaminata in seconda lettura il prossimo 17 maggio. L'ipotesi di un referendum parlamentare, per il quale si dovranno raccogliere i voti di 30 deputati su 130, sembra inoltre più che probabile.

Da 24 anni nel Canton Turgovia il francese è materia obbligatoria a partire dal quinto anno scolastico, mentre gli scolari iniziano ad imparare l'inglese a partire dalla terza elementare, secondo il modello 3/5 previsto nel piano di studi dei cantoni svizzero tedeschi.

Una maggioranza formata da esponenti di UDC, PPD e Verdi ha votato per l'abolizione del francese dal ciclo primario di sei anni, facendo valere l'eccessivo carico di lavoro per gli scolari e i pessimi risultati finora ottenuti. Queste intenzioni hanno acceso un dibattito a livello nazionale: dalla Svizzera romanda si sono in particolare alzate voci che accusavano il canton Turgovia di mettere in pericolo la coesione nazionale.

Contro l'esclusione della lingua di Molière dalle elementari si sono espressi PLR, PS e la consigliera di Stato Monika Knill (UDC), responsabile del Dipartimento dell'educazione e della cultura.

Il consiglio di Stato si era più volte detto favorevole a mantenere il modello 3/5, ma si è visto costretto ad elaborare la nuova proposta dopo che lo stesso parlamento ha approvato, quasi tre anni fa, una mozione che chiedeva l'abolizione dell'insegnamento del "francese precoce".

Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere federale Alain Berset, che lo scorso mese di luglio ha mandato in consultazione una nuova legge federale che obbligherebbe i Cantoni a inserire l'insegnamento di una seconda lingua "straniera" già dalle elementari. Questa "intromissione" è stata a sua volta criticata dall'esecutivo turgoviese, che rivendica il principio della sovranità dei Cantoni in materia d'istruzione.

Da notare che se Turgovia decidesse di abolire il francese per i più giovani, diventerebbe il terzo Cantone a farlo, assieme ad Uri e Appenzello Interno.

