Turgovia: il francese resta alle elementari

In Svizzera tedesca c'è un vivace dibattito sull'eventualità di sopprimere l'insegnamento del francese alle elementari. I romandi ritengono che sia in pericolo la coesione nazionale. (Keystone)

Il Parlamento cantonale turgoviese fa dietrofront: non farà slittare l'insegnamento del francese alla scuola media, come aveva decretato a inizio maggio. Oggi ha approvato con 62 voti contro 60 una proposta in tal senso del Partito socialista (PS), esaminando in seconda lettura una modifica della legge scolastica approvata lo scorso 3 maggio.

Questa era allora passata con 68 voti contro 53. L'iter legislativo turgoviese è stato seguito con molta attenzione in tutta la Svizzera, con un occhio di riguardo particolare in Romandia. Secondo taluni la decisione di far imparare la lingua di Molière a partire dal settimo anno poteva addirittura potenzialmente minare la coesione nazionale.

(Ats)