Ubriaca al volante chiede aiuto a Parmelin

Fermata dalla polizia per guida in stato di ebrezza, la Consigliera nazionale ginevrina Céline Amaudruz avrebbe telefonato al Consigliere federale UDC.

Emergono nuovi particolari in merito al fermo, operato dalla polizia di Ginevra la notte tra il 10 e l'11 dicembre, della Consigliera nazionale Céline Amaudruz (UDC/GE) con un tasso di alcolemia oltre il consentito mentre guidava verso casa. Dai locali della gendarmeria, stando al quotidiano "Le Temps" in edicola oggi, la parlamentare ha chiamato col telefono per aiuto il consigliere federale democentrista Guy Parmelin. Per l'avvocato della donna, il consigliere nazionale Christian Lüscher (PLR/GE), Amaudruz cercava solo il conforto di un amico.

Stando al quotidiano romando, che cita fonti di polizia e il legale della parlamentare, sia Lüscher che Parmelin avrebbero cercato di calmare la donna, in stato di agitazione, consigliandole di collaborare con la polizia dopo essersi rifiutata in un primo momento di sottoporsi al test dell'alcolemia. Ciò che Céline Amaudruz ha fatto. Il test ha rivelato un tasso dell'1,92 per mille, ben oltre lo 0,5 per mille consentito. Secondo il quotidiano la donna ha finito con l'ammettere di aver bevuto troppo durante il concorso ippico di Ginevra da cui stava ritornando.

Per Lüscher, con la telefonata a Parmelin, la consigliera nazionale stava cercando il conforto di un amico, non un aiuto da parte del ministro della difesa. Guy Parmelin, nella parole di Lüscher a "Le Temps", gli avrebbe consigliato di cooperare con gli agenti e di scusarsi per il suo comportamento inadeguato al volante.

La stessa consigliera nazionale ha informato i media il 21 dicembre di quanto accadutole, tralasciando tuttavia questi particolari. Nel suo comunicato, Céline Amaudruz dichiara di aver spiegato agli agenti le circostanze in cui ha bevuto alcolici e di aver informato la direzione del partito. Quest'ultimo, pur condannando l'infrazione commessa, mantiene la propria fiducia nella sua esponente.

(Ats)