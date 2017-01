UDC: "Un anno decisivo per la Svizzera"

Per l'Unione democratica di centro (UDC), il 2017 sarà un anno fondamentale per l'indipendenza della Svizzera. I circa 250 delegati del partito, riuniti oggi a Le Châble (VS), si sono detti favorevoli alla fine della libera circolazione delle persone.

Aprendo i lavori dell'assemblea, il presidente dell'UDC e consigliere nazionale Albert Rösti (BE) ha criticato un eventuale accordo quadro istituzionale con l'Unione europea.

Bisogna "evitare che la Svizzera perda la sua indipendenza e la sua democrazia diretta", ha affermato. "Il governo tenta di seppellire definitivamente la democrazia diretta sottomettendo la Svizzera all'UE", ha aggiunto Rösti.

Il tema dell'indipendenza della Svizzera è stato ripreso anche dall'ex consigliere federale Christoph Blocher, per il quale "si tratta di un argomento non negoziabile".

La sfida dell'UDC nel 2017 sarà quella di impedire l'accordo quadro con Bruxelles, che il Consiglio federale intende concludere. Stando al partito, la libera circolazione e gli accordi di Schengen e Dublino sono concetti sbagliati. "L'Unione europea è un errore di costruzione intellettuale. L'UE e la Svizzera sono incompatibili ", ha concluso lo zurighese.

UDC non si associa al referendum

L'UDC rinuncia comunque ad associarsi al referendum contro la legge d'applicazione dell'articolo costituzionale sull'"immigrazione di massa". Ben poche voci discordanti si sono sentite oggi a Le Châble.

Invitato in Vallese, il socialista e politologo ticinese Nenad Stojanovic ha spiegato davanti ai delegati democentristi le ragioni che lo hanno spinto a lanciare il referendum. "Se una legge tradisce il Paese, bisogna combatterla", ha affermato.

Secondo Christoph Blocher, l'UDC non deve però sostenere questo progetto. Un referendum è utile se si vuole mantenere una situazione anteriore. In questo caso, il partito vuole che le cose cambino e che la decisione popolare del 9 febbraio 2014 sia rispettata.

Per il consigliere nazionale Jean-Luc Addor (UDC/VS), il referendum è "inutile". "Che sia accettato o meno non avrà nessuna influenza sull'immigrazione", ha affermato. Bisogna colpire la causa del male: l'accordo sulla libera circolazione delle persone. "Non disperdiamo le nostre forze in un referendum", ha concluso.

Solo il copresidente dell'UDC vallesana Jérôme Desmeules ha sostenuto il referendum. Berna si è infischiata della Costituzione, il parlamento non ha fatto il suo lavoro, bisogna richiamarlo all'ordine, ha affermato. Al voto, il referendum è stato però respinto con 248 voti contro 5 e 3 astensioni.

Porre fine a libera circolazione persone

Con 244 voti senza opposizione e un astenuto, i delegati hanno invece accettato una proposta volta a mettere fine alla libera circolazione delle persone. Hanno quindi incaricato l'ufficio della direzione di studiare varianti per applicare l'iniziativa accettata da popolo e Cantoni nel febbraio di tre anni fa e fermare l'immigrazione eccessiva.

"Va eliminato il falso principio dell'attuale libera circolazione delle persone", precisa la proposta.

L'ufficio della direzione del partito dovrà anche verificare se la disdetta dell'accordo sulla libera circolazione delle persone basti per fermare l'immigrazione smisurata o se si debbano disdirne altri.

"La libera circolazione spezza il collo alla Svizzera", ha affermato il consigliere nazionale Luzi Stamm (AG). "Ma bisogna fare attenzione alla formulazione", ha aggiunto Blocher. Il parlamento potrebbe trovare soluzioni per non applicare la disdetta. "La formulazione deve essere chiara", ha aggiunto.

La direzione del partito presenterà delle varianti in occasione dell'assemblea dei delegati del 24 giugno prossimo.

Due sì e un "no"

Al termine dell'assemblea, i delegati hanno respinto all'unanimità il decreto federale sulla naturalizzazione agevolata degli stranieri di terza generazione.

Sugli altri due temi in votazione il prossimo 12 febbraio - la Riforma III dell'imposizione delle imprese e la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fostra) - i delegati si erano già espressi a favore.

(ATS)