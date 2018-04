Ultima legislatura per Schneider-Ammann

Anche il consigliere federale Johann Schneider-Ammann (PLR) intende ritirarsi dal Consiglio federale al più tardi nell'autunno 2019, come già annunciato dalla collega Doris Leuthard (PPD). Lo ha indicato il 66enne ministro dell'economia in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung.

"Ho un chiaro punto di orientamento: la fine della legislatura 2019", afferma il 66enne. Quella attuale sarà la sua ultima legislatura.

Schneider-Ammann dice di essere entrato in governo per aiutare il paese a ritrovare il pieno impiego, per mantenere l'industria in Svizzera e per sostenere il suo partito. Oggi la situazione sul fronte del lavoro è la migliore da sempre, l'industria è forte e il PLR ha il vento in poppa, sottolinea.

Considerato tutto questo avrebbe potuto già rassegnare le dimissioni, ha spiegato il politico bernese: se non lo ha fatto è perché intende ancora creare qualcosa di buono nella politica agricola insieme ai contadini.

Schneider-Ammann è in Consiglio federale dal 2010. Era entrato come successore del collega di partito Hans-Rudolf Merz. Ingegnere a capo di una grande azienda famiglia, ha assunto la responsabilità del Dipartimento dell'economia. Nel 2016 è stato presidente della Confederazione.

Schneider-Ammann è il secondo consigliere federale che ha annunciato che lascerà il governo entro la fine della legislatura. Lo stesso aveva fatto già a metà 2017 Doris Leuthard, senza indicare termini precisi. Da parte sua Ueli Maurer - che ha è in carica da più anni, dopo Leuthard - ha già fatto sapere che chiederà all'Assemblea federale un rinnovo del mandato nel 2019.

(Ats)