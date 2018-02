Un 2017 solido per l'edilizia

Nel quarto trimestre 2017 la cifra d'affari nel settore dell'edilizia principale cresce del 4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Su base annua risulta un aumento anch'esso pari al 4%. È quanto risulta dall'ultima statistica trimestrale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori.

Per la costruzione l'anno 2017 è caratterizzato da una crescita moderata. L'edilizia principale ha fatturato 20.8 miliardi di franchi, 4.1% in più rispetto all'anno precedente. L'edilizia contribuisce alla crescita in misura leggermente superiore rispetto al genio civile. Nel 4° trimestre la congiuntura nel settore delle costruzioni è stata favorita dal tempo asciutto e quindi idoneo alle costruzioni.

Aumentano i rischi nell'edilizia abitativa

Da qualche anno vengono realizzate più abitazioni di quante ne siano necessarie, cresce quindi il numero degli immobili non occupati. Alla luce dell'attuale crescita demografica - marcatamente più contenuta rispetto a qualche anno fa - la richiesta è inferiore alle circa 50'000 nuove unità abitative costruite annualmente negli ultimi anni. Prima o poi l'edilizia abitativa subirà un calo. Quanto più a lungo si attenderà prima di correggere il tiro, tanto più marcato sarà lo stesso. Tuttavia, a breve termine, le rendite basse dei mercati finanziari danno man forte all'edilizia degli alloggi in locazione. Per gli investitori gli immobili restano pur sempre un'allettante alternativa a investimenti con un livello di sicurezza simile. Considerato l'aumento degli immobili non occupati, gli investitori sono comunque più prudenti. Nell'edilizia abitativa gli incarichi pervenuti alle imprese di costruzioni nel quarto trimestre 2017 sono anche nettamente inferiori ai livelli dell'anno precedente. La SSIC ipotizza una leggera contrazione del fatturato nell'edilizia abitativa già nel 2018.

Per le imprese di costruzioni il contesto rimane impegnativo

Per il settore dell'edilizia principale svizzera, l'anno 2018 sarà molto complesso. Il livello molto alto dei salari, gli oneri complementari aumentati negli ultimi anni, l'intensa competizione sui prezzi e le prospettive incerte sui mercati pongono le imprese di costruzioni di fronte a molte sfide. Il settore dovrà quindi fare di tutto per mantenere il maggior numero possibile di posti di lavoro attraverso strutture di costi concorrenziali. Poiché i committenti, sia pubblici che privati, assegnano i loro incarichi sempre più a breve termine, le imprese hanno bisogno della massima flessibilità possibile nell'impiego dei loro operai. È per questo che la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), nell'ambito delle prossime contrattazioni per un nuovo Contratto nazionale mantello, si impegnerà a favore di una regolamentazione moderna per quanto riguarda gli orari di lavoro.

(Ats)