Un bebé lasciato solo sul treno

Non si tratta però di una dimenticanza dei genitori, ma di un problema sorto dopo che mamma e papà sono scesi dal convoglio per obliterare i biglietti.

Un neonato non accompagnato è stato trovato martedì all'interno di una carrozzina su un treno delle FFS che viaggiava tra Lyss (BE) e Bienne (BE). Un passeggero ha scoperto il bebè e ha avvertito i controllori.

La famiglia era salita sul convoglio a Lyss. A quel punto i genitori del piccolo si sono resi conto di aver dimenticato di timbrare il biglietto e sono scesi per obliterare il loro titolo di trasporto. Nel mentre il treno è però partito, ha riferito all'ats la portavoce delle FFS Franziska Frey, confermando un'informazione dei quotidiani svizzero tedeschi Bieler Tagblatt e 20 Minuten.

I genitori si sono immediatamente rivolti allo sportello della stazione. La famiglia ha potuto ricongiungersi poco più tardi a Bienne.

(Ats)