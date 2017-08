"Un compromesso equilibrato e necessario"

PREVIDENZA 2020 - Esposti in conferenza stampa oggi a Berna gli argomenti dei comitato favorevoli al progetto in votazione il prossimo 24 settembre.

La riforma della Previdenza per la vecchiaia 2020, in votazione il prossimo 24 settembre, è "un compromesso equilibrato" ed è "urgentemente necessaria". Questi alcuni degli argomenti esposti in conferenza stampa oggi a Berna da tre comitati favorevoli al progetto, di sindacati e organizzazioni del personale, partiti di sinistra e alcuni rappresentanti di partiti borghesi.

"Decisivi per il sì, per i lavoratori, vi sono due motivi: la sicurezza delle rendite e un finanziamento solido dell'AVS", esordisce Paul Rechsteiner, presidente dell'Unione sindacale svizzera (USS). "Il nuovo supplemento (di 70 franchi) insieme a garanzie di rendita a livello di cassa pensioni, portano a un bilancio conveniente", si dice convinto, "soprattutto per le donne con un basso reddito".

"Da oltre 40 anni paghiamo lo stesso contributo per l'AVS, nonostante nel frattempo il numero di pensionati sia più che raddoppiato", ricorda Rechsteiner. "L'aumento dell'IVA è molto modesto e una soluzione così economica come questa non sarà più possibile", precisa. "L'AVS provvede all'equilibrio tra generazioni e tra ricchi e superricchi da una parte e la grande maggioranza con redditi bassi o medi dall'altra", aggiunge il presidente dell'USS. "È nostra responsabilità creare le basi per un finanziamento solido dell'AVS e assicurare le rendite".

Previdenza deve essere adattata

Il presidente del PPD Gerhard Pfister, da parte sua, ritiene che "dopo 20 anni senza una riforma completa, la previdenza per la vecchiaia debba essere urgentemente adattata alla situazione demografica e ai bassi tassi di interesse, nonché alle esigenze future". Con la riforma in votazione "abbiamo finalmente un compromesso equilibrato", afferma, "ciò è importante per le attuali e future generazioni di pensionati".

Con la Previdenza 2020, "può essere evitato un deficit milionario e possono essere garantite rendite sicure fino almeno al 2030", aggiunge Pfister. A suo avviso, "la riforma è solidale e giusta", da una parte perché "la sfavorevole redistribuzione nel secondo pilastro tra persone attive e pensionati si attenua" e dall'altra poiché "si diminuiscono finalmente gli svantaggi per le coppie sposate per quanto riguarda l'AVS".

(Ats)